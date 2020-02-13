<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>(3035)今(13)日舉辦法人說明會，預計2020年營收成長10%，總經理王國雍針對近期市場最關心的新型冠狀病毒和營運做出說明，他表示，在NRE(委託設計)、量產方面短期衝擊在所難免，但<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>從農曆年前就開始持續關注，目前在大陸疫區得部分都已經陸續建立無差別作業系統，到今天作業率已經達到年曆年前的76%，預計2月24日會上看96%，屆時就和年曆年前正常工作日無異。

王國雍表示，2019年<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>是很有機會的一年，公司也重回營運軌道，但還是有很多地方還需要努力，面對2020年大環境改變，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>預計營收會成長10%。

針對目前市場最關心的新型冠狀病毒，王國雍表示，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>大陸市場佔比約有4成，短期有波動在所難免，包括NRE的委託設計費，以及量產部分，尤其是和大陸市場有關的案子會應該出現遞延，在量產部分，由於遞延關係，所以今年第二季會第一季好，第一季也會比去年第四季好。

至於對NRE方面的影響，王國雍表示，已經進入Design in階段的，多少會反映大陸疫情，上工時間會影響案子進度，也要看客戶復工的狀況，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>在重慶、蘇州有研發中心，大陸佔整體戰力約四分之一，但因應疫情<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>從農曆年就已經成立小組，隨時關注疫情發展，以疫情較為嚴重的重慶來說，員工可以在家裡上班，作業系統是採用所謂的無差別系統，並不是一般在家收發mail，而是整個系統網路建構非常完善，由於目前重慶到目前都無法上工，但<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3035'>智原</a>系統已經陸續到位，在農曆年結束後開工率就達農曆年前正常的53%，截至今日，已經達76%，預計2月24日會上看96%，屆時就和年曆年前正常工作日效率無異。

(時報資訊)