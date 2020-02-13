交通部觀光局東部海岸國家風景區（東管處）2020年度運動賽事長濱雙浪金剛馬拉松暨秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項，將分別於5月3日和6月14日舉辦，主辦單位今天假台北市政府前集會廣場召開全國記者會，曾經揹著三太子跑步環島的法國「台灣女婿」吉雷米，大力邀請民眾報名參加。

東管處處長林維玲表示，花東空氣清新又地廣人稀，歡迎民眾到花東運動，擁有健康身體來防疫，花蓮縣政府副秘書長張逸華則說，秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項是唯一不是游泳而採取泛舟方式的鐵人三項，先泛舟11公里之後，再路跑12.6公里，最後騎自行車44公里，總計67.6公里，沒來參加過就不算是「鋼鐵人」。

金剛馬則分成全馬組、半馬組、樂活組，從長濱國小出發後，3.2公里一過彎就踏上金剛大道，兩旁結實累累的稻浪映入眼簾，加上途經八仙洞、長虹橋等特色景點，可以一邊運動一邊欣賞美景。

13年前來台灣就愛上寶島的法國普羅旺斯人吉雷米（Remy Gils），說得一口流利的國語、台語跟布農語、阿美語，已經全台跑透透參加數百場路跑，也曾揹著三太子環島，愛吃台灣米的他笑稱非常期待參加長濱米故鄉長濱雙浪金剛馬拉松，他表示自己不會游泳，參加秀姑巒溪鐵人三項會怕，不過在記者會主持人熱情邀請，表示有救生員保護參賽民眾安全，還可以為他在公視的行腳節目拍影片，吉雷米才放下心來表示可以一試。

(中時 )