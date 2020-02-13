精英(2331)將參加2020 Embeded World大展，分別展出AI與邊緣運算整合的技術，主機板、LIVA迷你電腦到一系列已經成功應用在各大產業中的智能解決方案，如公共訊息顯示、車聯網、電動車充電樁、倉儲管理以及企業移動化管理等，以提供全方面的服務。2020 Embeded World大展於2月25至27日在德國紐倫堡舉辦。

精英今年參展的五大主軸為：智能、客製化的數位整合電子看板解決方案；智慧運輸；智能充電設備；智慧倉儲；企業行動管理。

精英電腦一系列迷你電腦和相關軟硬體技術，廣泛使用在在娛樂活動、辦公、學校、銀行、運輸等各種不同領域。精英電腦推出全新高階LIVA系列迷你電腦 - Z3 Plus和Z3E Plus。此系列產品搭載最新英特爾第十代酷睿處理器並支援最新無線網路技術802.11ax高速無線傳輸，使電腦擁有閃電般的運算效能，且產品專屬軟硬體配置與亞馬遜Alexa智慧語音助理的高度整合，簡化了日常的工作步驟。因應公共顯示器市場的蓬勃發展，精英電腦也研發了一系列泛數位看板專用，從0.6公升至1.6公升不同大小的迷你電腦-Q1L、Q1D、Q1A Plus（ARM架構）和DH310。除了在傳統迷你型電腦市場大放異彩，有鑒於嵌入式系統在公共訊息顯示器市場中扮演舉足輕重的角色，這次精英電腦也將另一個重點放在嵌入式系統上，推出M500、M1000，以及各式相容OPS規格的產品，來滿足教育與特定商用市場的需求。

智慧運輸方面，物聯網解決方案是現在跟未來的重點發展之一，精英電腦持續在物聯網應用領域耕耘，並提升進化各項整合功能，包含：「智能汽車多合一管理」、「智慧物流」和「智能充電系統」。精英電腦專注開發及生產智慧座艙（Smart Cockpit）、先進駕駛輔助系統（ADAS）與車隊管理系統（Fleet Management System），同時開發進階「車載資通訊系統」，將原本獨立系統整合於車載資通訊系統中，提供駕駛者即時警示資訊，確保行車安全。這套裝置簡化不同設備間各項繁瑣的參數設定，更能協助管理者輕鬆收集並分析數據，以達最佳化車隊管理部署。在智慧物流方面，為確保運輸途中的貨物狀態，外箱上的智能標籤每隔一段時間，透過閘道器發射訊號及貨物相關資訊給控制中心，方便管理者遠端即時追蹤貨物狀態。

智慧倉儲方面，由於線上消費變得越來越普及，也同步影響了整個購物生態圈。精英在運輸推車上安裝感測器來優化整體揀送與發貨的流程。運輸推車的電力主要由行進間所產生的動能來轉換，且感測器透過後台系統設置後，推車會顯示特定顏色的標示，讓揀貨人員快速且準確地分辨待裝運物品的出貨優先順序進而節省時間，這些都助於降低營運維護的成本。在物流方面，為確保運輸途中的貨物狀態，外箱上的智能標籤每隔一段時間，透過閘道器發射訊號及貨物相關資訊給控制中心，方便管理者即時追蹤貨物狀態，達到遠端監控管理。

最後是企業行動管理:精英電腦目前著重在如何讓跨平台、作業系統、身份認定且具備不同存取管理方式的裝置，經由軟硬體技術的整合來優化彼此之間溝通的渠道，行動裝置的交互作用才能提供員工更高的生產力。為了給予更加安全的服務，通常由行動管理系統和對應服務來保護知識財產權，專屬防密機制來確保資料數據，以及彙整企業內部資訊技術系統來組成防線。精英電腦旨在提供客戶完備的技術，透過建置企業行動管理系統不僅能保障公司內外部資料的安全性，更能有效率的提升運行的成效。

(時報資訊)