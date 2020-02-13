受到跨國賄賂案的和解費用影響，空中巴士（Airbus）2019年淨損達到13.62億歐元，但承諾今年本業獲利將持續成長，以及全年將交付880架商用飛機。

空巴公布2019年第四季營收年增4%，為243.1億歐元。調整後營業利益年減9%，為28.13億歐元，超出市場預估的27.36億歐元。

2019年營收成長11%，為704.78億歐元，全年調整後營業利益年增19%，為69.46億歐元，並預期2020年營業利益應能突破75億美元。

執行長Guillaume Faury在聲明中表示，空巴業績表現強勁，主要受到商用飛機業務所驅動。今年集團將聚焦於營運與成本的改善，以及「強化我們的公司文化」。

空巴2019年全年淨損達13.62億歐元，主要反映A400M軍用運輸機計畫相關費用12.12億歐元，以及上個月與英國、法國與美國檢察機關就行賄案達成和解所支出的40億美元。

目前令航空業與全球經濟紛擾不安的新型冠狀病毒疫情，空巴則淡化可能帶來的衝擊，並支持「假設沒有重大干擾，包括新冠肺炎疫情」的飛航流量成長預測。

(時報資訊)