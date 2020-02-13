投資人對中國新冠肺炎疫情的擔憂緩解，隔夜美股三大指數同步創下歷史新高，但最新數據顯示中國湖北省的新冠肺炎新增確診病例數激增，且世界衛生組織（WHO）警告疫情仍可能惡化，使市場買氣受到打壓，周四日經225指數收跌0.14%，為23,827.73點。

東證一部指數收跌0.34%，為1713.08點，33大類股中有三分之二收黑，以鋼鐵、機械、造紙與紙漿股跌幅最大。

湖北省衛健委周四公布，2月12日周三湖北新增病例14,840例，較前一日的新增2,015例大幅攀升，主要是將臨床診斷病例數納入確診數進行公布，與其他省份對外發布的病例診斷分類一致。此外周三湖北新冠肺炎新增242個死亡病例，創下去年12月疫情爆發以來的單日最高記錄。

軟銀大跌5.1%，受願景基金連續第二季虧損拖累，該集團上季獲利幾乎全被抵消。晶片股逆勢走高，應材上季財報、本季展望優於市場預期，激勵東京威力科創收漲2.1%，股價站上收盤新高。

(時報資訊)