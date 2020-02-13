「寶瓶星號的朋友們大家好，我是衛生福利部部長，我們可以回家了。」

2月8日，衛生福利部長陳時中親自率領檢疫人員登上「寶瓶星號」郵輪，針對船上較高風險、可能感染2019年新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）的128名旅客採樣檢疫，檢驗結果出爐後，確認全數為陰性，船上1709名台籍旅客可以順利回家，也讓全國民眾放下心中一塊大石。

「向來衛福部長或衛生署署長，我們（醫界）一聽到就是罵的啦！這次疫情的事，（陳時中）忙到現在，連第一線醫療人員都會說『你辛苦了，趕快去休息』，這很難得，」前立委、醫師林靜儀表示。

從國人回台後檢疫隔離、口罩、延後開學，到接回武漢台商等一個個議題，陳時中一次次明快指揮、裁定。尤其2月4日，他在記者會提到有一位武漢包機返台的台商確診感染時，這位部屬口中的「撲克臉」部長，忍不住哽咽、數次拿起衛生紙拭淚，讓大眾見到他難得感性的一面，成為許多網友心中的「防疫英雄」。

除了防疫表現外，牙醫師出身的陳時中，在向來有「門戶之見」的醫界，能成為史上任期最久、至今已在任3年的衛福部長，更非易事。過去，此職位因掌管醫藥、健保、食安與社福等項目，與民生息息相關，動輒因調漲健保費、食安等議題而下台。

「陳部長上任前、還有上任後好一段時間，我真的接到滿多醫界大老的電話說：『他是牙醫師，為什麼可以擔任部長？』醫界真的會有這樣不公平的偏見，」林靜儀透露。

採訪過程，有人形容他「撲克臉」，但也有人說他「能放軟身段、接地氣」；有人說他果決、明快，但更多人形容他「不討好民意」。

究竟這位台灣首位牙醫師出身的衛福部長，有什麼樣的能耐，讓醫療、社福界都信服？

他的最經典一役：

率領牙醫界加入健保總額制

今年67歲的陳時中，父親是台大法律系民法教授陳棋炎。他過去受訪時自詡為「社會運動家」，並透露自己曾經不解，父親為何在台大任教期間數次拒絕入閣，錯過扭轉社會不平的局勢。

自台北醫學大學牙醫系畢業後，一心想改變社會的陳時中成為開業牙醫，並開始參與醫界公共事務。

在醫界，他最經典的一役，是擔任牙醫師公會全國聯合會理事長時，率領牙醫界加入健保「總額預算制」。

當時，健保還是論量計酬，醫師做多少、給付多少，但陳時中意識到健保很快會入不敷出，因此整合牙醫界，率先配合實施總額預算制，意即每年先畫出一塊固定預算給牙科，再用點數換算醫師可得的收入，量入為出。

「當時醫界大部分人都反對（總額制），因為大家不清楚、會怕，但他（陳時中）滿有遠見的，跳下去花很多時間說服牙醫界內部，」同樣是牙醫師出身，台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示。

事後看來，在健保財務越來越吃緊下，牙醫界因為最早與政府談判，先保住一塊大餅。

在政壇，「果決」則是多數人對陳時中的第一印象。

他果決、秉持專業：

做好隔離讓包機回台落實

「幾乎部長開的會議，都是有會議就有決策，就算沒辦法當場下決策，他也一定在時間內，例如明、後天就要求你把決策資料再評估出來，」曾與不只一位衛福部長合作過的醫事司司長石崇良形容。

明快決策背後，部分是靠著陳時中精準的數字能力。

一位衛福部不願具名的幕僚舉例，陳時中常面對醫院和長照機構要求提撥經費，部內主管報告有多少家機構、需要多少錢、因此需增補多少預算、費用變成多少百分比時，「他一聽就知道數字對不對，即使中間數字是不同領域的專業名詞代換進去，也都能掌握。」

但更重要的，是透過傾聽不同專業的意見，讓決策快速的同時，也兼顧品質。

「只要不同（利益）團體有聲音進來，他都很願意了解。」專長於社福的立委吳玉琴舉例，長照2.0上路後，身心障礙族群反映，其與老年人在照顧需求上有差異，不應一體適用。陳時中理解後，便拍板將部分老年人與身心障礙族群的補助分流。

例如，老年人入住住宿型機構，是針對個人，一年最高補助6萬元；但身心障礙者入住，則是針對全日型機構，每床每月補助6千元，以解決身心障礙長照機構過去被設下服務費用天花板，無法隨物價、時空調整收費，難以精進服務品質的困境。

「他的做事態度，從來不會敷衍或呼嚨，有些政務官都把事推給下面的人，但如果部長沒出來承擔或交代，下面的人有時能拖就拖，」吳玉琴觀察。

不過，決策明快只是戰術，政務官如果沒有清楚的戰略和中心思想，也難以服人。

我們訪問7位立委、衛福部幕僚和醫界人士，他們共同的觀察是：陳時中是個秉持專業，「不討好民意」的部長。

石崇良以這次包機接回武漢台商為例。初期許多人擔心接回後，台灣醫療量能能否承受？風險能否控管？「很多人說台商不要回來最好，假如只是安民心，大可用社會反彈最小的來做（指不接回台商）。」

但陳時中經過評估，認為只要做好檢疫隔離，便能將衝擊降到最低，仍應接回台商。

「（部長認為）專業最重要，再來才是透過溝通，讓大家安心。」石崇良表示，接回的台商除了在機場檢疫，入住隔離處所後也一律在24小時內再次排檢，確認無防疫破口，就是要消除一般民眾的不安。

「有些人（武漢專機回台台商）排檢完說，我是陰性，你幹嘛還關我（指隔離於處所）14天？ 我們就跟他們說，這是為了讓社會大眾安心，」石崇良透露。

其他包括不怕得罪醫院經營者，堅持讓住院醫師納入《勞基法》，照顧年輕醫師權益；不怕大醫院因利益減損而反彈，推動醫療分級轉診制度，讓醫療體系健康；不怕被法界與民權團體非議，推動醫療刑責合理化，凝聚醫界士氣等，都是陳時中力推的政策。

「其實無限制的滿足大眾，在政治上是最容易的，民眾要什麼就給，也是政治上最不得罪人的，但他（陳時中）願意秉持專業，做他應盡的責任，」林靜儀觀察。

不過，陳時中並非不懂人情，否則一個政務官若只有鐵腕，遲早因處處樹敵而四面楚歌，難以成事。

健保署長李伯璋透露，陳時中在一個政策影響某方利益的同時，會盡力做出配套彌補。

例如，近年健保推動藥價改革，藥師配合改革方案同時，會減損藥局收入，因此衛福部便增加藥事服務費，「不會讓人家白做工。」

李伯璋再舉一個例子，推動醫療分級轉診制度，會讓大醫院因少看小病、輕症而減少收入，「他（陳時中）會說，我們是不是有些錢去給大醫院做急、重、罕見病症的照顧，給更多資源。」

「有些人嘴巴講說要有配套措施，你問他要有什麼配套？他只講『就是要有配套』，但部長不會講這種鬼話，他會很明確告訴你要怎麼做，」李伯璋直言。

同時，陳時中的溝通更是硬中帶軟，沒有身段。

他鐵漢中帶柔情：

WHA被打壓仍高歌謝僑胞

林靜儀舉例，她和陳時中兩度參與「世界衛生大會」（WHA），會議上得面對許多國家打壓，甚至是惡意；但會議結束後，陳時中會拋下情緒，在晚餐時主動唱歌炒熱場面，表達對台灣僑界的謝意，「他會唱《母親的名叫台灣》這類歌，陪大家喝點酒，感謝全球有醫療背景的台灣人對台灣的支持。」

固然，重大疫情的時勢讓大眾看見了陳時中，但如果是沒有能力的人，往往只會被時勢的浪潮淹沒，而無法在大眾檢視下站穩浪尖。

在這個疫病持續蔓延的非常時刻，期許這位「不討好民意」的部長，能繼續堅持以專業凌駕政治、民粹，帶領防疫體系走過危難。

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(中時電子報)