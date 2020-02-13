知名部落客貴婦奈奈，全家因涉嫌違法吸金10億元潛逃出境，今(13)日進行其小姑名下於內湖五期的豪宅「青川富御」二拍，因底價已降至甜蜜點，每坪約50萬元，最終吸引3人投標，由林姓自然人以總價6100萬元得標。

知名部落客貴婦奈奈與老公黃博健、全家因涉嫌違法吸金潛逃出境，公公黃立雄、小姑黃千芳持續遭通緝中，四人名下資產也遭查封。而根據台北地院法拍公告，其中，2019年12月黃千芳位於內湖五期的豪宅「青川富御」13樓戶遭法院查封法拍，總坪數含3個車位共131坪，首拍底價6590萬元，換算單坪約62.3萬元。

不過，因該法拍物件高於同樓層每坪58.9萬元實價登錄成交價，最終以流標收場。今執行二拍打8折後，底價5273萬元，拆算單價每坪約50萬元，價格已降至甜蜜點，吸引3人投標，最終由林姓自然人以總價6100萬得標。

寬頻房訊發言人徐華辰分析，以車位總價600萬元拆算，得標每坪單價58.7萬元，符合市場行情，而內湖五期在房市高點時，每坪房價也站上8字頭，雖然該區域生活機能仍未成熟，但對內科、南港上班的群眾來說，還是有一定吸引力。

另外，登記在貴婦奈奈與老公成立的博全生技公司、位在北市大安區「浩然大廈」1樓店面，也將在2月18日進行首拍，底價1億620萬元。該筆物件租賃期間自2018年8月2日至2024年2月2日止，租金為每月18萬元，拍定後不點交，以此租金換算，首拍底價的店面租金報酬率僅2％。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)