疫情中心12日宣布撤回陸配子女入境規定，衛福部長陳時中說，就「情」的層面雖然有親
情在，但「國人優先」是最高原則，這些人最初沒有選擇台灣國籍，就要自己做安排。對此，PTT掀起一波言論，有人支持陳時中，認為「這個彎轉的好，給100分」。但也有網友貼出負面言論。
中央流行疫情指揮中心考量人道精神並兼顧人員防疫管理，11日宣布今天起有條件開放陸
配子女入境，資格必須符合「未成年」、「在中國大陸親人無能力照顧」及「父母皆在台
者」三項條件，才允許向內政部移民署專案申請。
不過，消息一出引發網友熱議及反彈，陳時中12日在記者會中宣布撤回陸委會11日公布的
所有與陸配子女相關的回台入境管制措施，只要是不具有本國國籍的陸配子女且目前滯留
中港澳者，一律不予入境。
陳時中表示，指揮中心防疫上有3大原則，陸配子女若在台灣生病了，醫療上絕對是無差
別待遇；居家檢疫、居家隔離也是無差別管理，不會因為身分差異有特別管理措施，只要
符合居家檢疫及隔離規定即可。
不過，在邊境管制上「必然有差別」，必須符合「國人優先」原則，因此才決定撤回不具
本國國籍陸配子女入境相關規定。
陳時中說，按理陸配若真有未成年子女滯留中國，一定會做適當安排，「不可能把孩子丟
了就跑」，他能理解撤銷規定後陸配會承受一些壓力，但當初陸配替子女選擇國籍時，既
然沒有選擇台灣，就要自己做安排。
他強調，未來須接受居家隔離、檢疫者勢必愈來愈多，尤其清明連假將至，屆時回台掃墓
的民眾會大幅增加，預估一天將有5000人須接受隔離或檢疫、14天就有近7萬人，況且現
在還有隔離者到處趴趴走，若沒注意社區防疫量能，恐成為防疫破口。
國內醫學中心、檢驗單位每天可檢驗1010人，醫療量能約使用4成，這些環節都是環環相
扣的，一旦哪個環節沒注意到，釀成社區感染，不僅檢驗量能將成大問題，對醫療單位也
是龐大負擔，光是等待檢驗的人潮就能塞爆醫院。
陳時中說，雖然就「情」的層面，陸配子女和台灣人有親情在，但國內要解決的問題已經
很多，也有台灣民眾滯留武漢回不來或滯留鑽石公主號，隨時都可能有突發需要緊急救援
的狀況，不容許相關量能不用在國人身上，未來有餘力可再考慮幫助更多人，「沒量力而
為，是指揮中心的失責」。
PTT八卦版有些人支持陳時中的言，如「讚！最強部長」、「這個彎轉的好，給100分」「小英好棒棒，相信黨」。但也有網友貼出負面言論。
(中時電子報)
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