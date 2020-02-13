中國汽車工業協會週四公佈的數據顯示，今年1月大陸汽車銷量194.1萬輛，較去年同期下降18%，這是自2012年1月以來最大的月度跌幅，也是連續第19個月下降，新能源汽車銷量將連續第七個月縮減。

中國汽車工業協會認為，新冠肺炎疫情對汽車行業影響主要為：購車需求和消費能力短期內明顯下降，企業生產進度受阻，企業出口困難增加，中小企業資金量斷裂隱患加大，企業應對標準法規的難度大幅加劇。

大陸是全球最大的電動汽車市場，在去年7月份政府削減了購買補貼後，大陸的電動汽車銷量已經連續數月下滑。特斯拉幾周前開始從上海的新建工廠發貨，這是該公司在美國以外的首家海外工廠，且該公司的銷售量一直在逆潮流而動。

展望後市，中國汽車流通協會表示，農曆春節後，中國汽車流通協會展開有關於疫情影響的快速調查顯示，由於大部分省份延期開工，疫情對2月市場影響較大，經銷商普遍認為2月銷量將年減超過50%，與1月相比下滑幅度更多；若2月10日大部分省份開工時間不再後延，預計1-2月汽車銷量將累計年減20%左右。

企業、分析師和投資者都在評估疫情造成的經濟損失。汽車製造商尤其容易受到衝擊，因為湖北是大陸第四大汽車製造中心，也是東風汽車、本田汽車和通用汽車等公司的工廠所在地。

(中時電子報)