大陸車市進一步放緩，中國汽車工業協會13日公佈，大陸1月份汽車銷量年減18％，至194萬輛，連續第19個月下滑。

中汽協稱，根據受訪的300多家整車和零部件企業訊息綜合分析，本次疫情對大陸經濟的短期影響大於2003年SARS時期，對於本來處於調整期的汽車行業影響更大。但相信不會改變長期成長穩定的發展態勢，大陸經濟增長的基本面還將保持。

中汽協認為，新冠肺炎疫情對汽車行業影響主要為購車需求和消費能力短期內明顯下降，企業生產進度受阻，企業出口困難增加，中小企業資金量斷裂隱患加大，以及企業應對標準法規的難度大幅加劇。

中汽協副總工程師許海東補充道，此次新冠肺炎疫情將對汽車行業首季的運行情況影響巨大，行業產銷量將會出現較大幅度的下降。疫情結束後，抑制的消費需求會在短期內得到釋放，汽車市場將會迎來一波短暫的消費高峰。全年將呈現前低後高的走勢，但全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。

(工商 )