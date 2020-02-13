男星吳承洋因BL劇《圈套》收獲不少人氣及知名度，日前上直播節目《趣你的娛樂》宣傳，主持人黃鴻升表示跟吳承洋之間淵源很深，黃鴻升在戲曲專科學校就讀時期，某天坐在學校操場發呆，突然有兩個國中生跑過來，二人身高約到他腰際，看到他便興奮問：「你是藝人嗎？你打扮好像藝人喔！」黃鴻升那時還當場要求小朋友翻跟斗呢！兩人當中一人就是吳承洋。

事隔多年當黃鴻升拍《剩女保鏢》時，兩個身高破180公分的男生走到面前問，「鬼哥，你記得我們嗎？」黃鴻升嚇到回：「你們是誰啊？我有哪裡對不起你們嗎？」吳承洋才提及翻跟斗一事，黃鴻升問：「你那時看我，是不是就像我現在看你？」吳承洋想一下笑說是，沒想到現在兩人身高視線已對調。

黃鴻升（左起）霸氣索吻，吳承洋嚇到努力竄逃，一旁凱莉笑歪。

黃鴻升興奮地想找吳承洋敘舊，「你現在還會翻嗎？能翻給大家看一下嗎？」吳承洋欣然答應，凱莉緊張阻止：「不行啦！這地板很滑耶！而且他穿皮鞋。」黃鴻升回：「你知道他們的厲害，不是會受限穿西裝或皮鞋這些，他們以前是《翻滾吧阿信》的替身耶！」吳承洋說：「彭于晏的替身是我另外一個夥伴，還沒出道前做了一段時間替身跟武行，鬼哥都講話了，我當然要翻，不會麻煩。」現場輕鬆秀了個側空翻，重現當年在鬼哥面前空翻的場景。

(中時 )