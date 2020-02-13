林佳龍到虎頭山創新園區參加全台第1通過無人載具創新實驗計畫記者會。(蔡依珍攝)

華航為對抗疫情衝擊，宣布16日起主管級減薪10％，主管機關交通部長林佳龍13日對此表示支持，勞資一體共度難關，坦言疫情仍會持續，但他仍樂觀呼籲企業善用行政院500億元紓困振興計畫，減少裁員和無薪假，增加人才培訓和軟硬體更新，迎接下一個回補效應。

因應新冠肺炎疫情對營運影響，華航宣布實施主管減薪措施，自2月16日起國內各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10％。

林佳龍13日在桃園虎頭山創新園區被問及此事時表示，交通部支持華航公司由領導的幹部自己減薪、員工可以規畫休假，勞資一起共度難關，坦言未來疫情發展還會持續一段時間，由公司領導階層主動減薪，也讓員工可以加強人才培訓。

林佳龍樂觀道，疫情過去之後，航空業可能會爆發更大的需求，相信經過勞資一體共度難關、調整體質，一定能迎接下一階段挑戰，交通部身為觀光業和運輸業的主管機關，除了紓困，為復甦做好準備，更進一步要能夠讓產業和企業轉型升級。

林佳龍指出，行政院院會通過交通部所提的500億元紓困復甦跟振興計畫，紓困方案142.3億元、觀光產業復甦及振興方案54.5億元總共200億，另外搭配前瞻二期觀光升級與轉型相關預算300億元，加起來是500億，助觀光業整個體質的提升。

林佳龍說，未來三個月、甚至半年的時間會比較艱困，向企業界喊話，利用這個機會加強員工培訓和設備更新等環境的準備，迎接下個階段可能會有的回補效應，他樂觀表示，經過這一次的挑戰之後，如果能夠存續下去，就會有很大的競爭力，呼籲企業界減少裁員或無薪假，利用過渡階段進行各種人才培育，還有一些硬體、軟體的投資，政府也會全力支持。

(中時 )