彰化縣芳苑鄉漢寶村養殖生產區3位漁民養殖的日本品種文蛤，13日上午舉行裝櫃，總計10多公噸海運銷往日本，彰化縣長王惠美與各級民代共同封櫃見證首航。（謝瓊雲攝）

彰化縣芳苑鄉漢寶村養殖文蛤面積約406公頃，由於養殖技術提升，粒粒鮮美飽滿，今年銷日量還提升2.5倍。（謝瓊雲攝）

彰化縣芳苑鄉漢寶村養殖文蛤面積約406公頃，由於養殖技術提升，粒粒鮮美飽滿，今年銷日量還提升2.5倍。（謝瓊雲攝）

彰化芳苑水產文蛤，裝櫃首航銷日本！彰化縣養殖文蛤品質備受肯定，今年外銷日本銷量提升，開春就接到10噸、1貨櫃的大單，彰化縣長王惠美13日上午親自前往巡視文蛤裝櫃情形，呼籲各地鄉親們多多採購彰化好吃又營養的文蛤。

彰化縣政府、彰化縣養殖協會在芳苑鄉漢寶村養殖漁業生產區水產品處理場舉辦文蛤外銷記者會，王惠美與立委謝衣鳳、彰化區漁會總幹事陳諸讚、彰化縣養殖協會理事長楊福錦、昇益水產行負責人楊宏籲等人共同封櫃準備首航日本。

王惠美表示，彰化文蛤大豐收，連日本人也喜愛，彰化縣文蛤養殖排全國第四，包括伸港、鹿港、福興、大城等鄉鎮都有，芳苑漢寶村養殖面積約406公頃，由於養殖技術提升，粒粒鮮美飽滿，今年銷日量還提升2.5倍，未來也將逐步輔導王功、永興生產區漁民外銷文蛤，提升收益。

楊宏籲表示，這批外銷文蛤是自日本引進的品種，此時日本仍處寒冬，相較下台灣氣候環境適合養殖，從去年5、6月養到現在就能收成出貨；彰化縣養殖協會理事長楊福錦指出，日本文蛤選種嚴謹，台灣養殖界取得種貝繁殖，市價每斤150元，比台灣品種120元更好，多數都提供高級餐廳當食材。

楊福錦說，目前日本文蛤在漢寶產區養殖約10公頃，這次集結3位漁民近10餘噸產量銷日，裝櫃海運3天就到日本，運送效率提高後，也使外銷量逐年提升，由於進口種貝仍需自行透過貿易商、價格高昂，盼政府能居中協助、輔導產業，增加國內養殖面積，更有利於外銷。

(中時 )