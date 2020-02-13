中華職棒球員工會統計，至昨（12）日止，除了提出薪資仲裁申請的張志豪以外，尚有9％的工會會員未談定薪資，但在考量現實條件後並未提出仲裁申請。

球員工會從去年季後賽結束後，開始向會員及經紀公司追蹤談薪進度並公布。配合中職聯盟仲裁委員會頒布新制的雙向運作下，大幅改善過往「球季開打前3周，仍有25％選手未談定薪資」的問題。

依據中職聯盟規章，仲裁委員會直屬於會長。中職會長吳志揚於2018年指示聯盟副秘書長王惠民邀請工會共商仲裁委員會重組事宜，並充分授權委員會獨立運作，也使這兩年來薪資仲裁制度的大幅進展。

球員工會除了感謝吳志揚、王惠民及仲裁委員會傾聽勞工需求之外，也可見中職願意參考先進國家制度、尊重專業，未來仍值得期待。

工會亦將持續參考美、日、韓職棒相關制度，向仲裁委員會提供建議，例如美職「期限前未完成談約者，自動進入仲裁程序」的模式，期待薪資仲裁制度更符合中職實務需求。

(中時 )