港股今日震盪走低，午後受A股擴大跌幅影響下，大盤跌幅亦擴大，截至13日收盤，恒指跌93.66點至27,730點，國企指數亦跌49.31點至10,835.38點，成交金額約1,059.19億港元。

個股方面，擬生產口罩的威高國際大漲78.6％、中芯國際漲6.5％、歌禮製藥漲7.7％、奧園健康漲6.5％、小米漲3.6％，而網龍則下滑11.5％。

(工商 )