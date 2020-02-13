港股震盪走低 恒指收盤跌93點 16:312020/02/13 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港股今日震盪走低，午後受A股擴大跌幅影響下，大盤跌幅亦擴大，截至13日收盤，恒指跌93.66點至27,730點，國企指數亦跌49.31點至10,835.38點，成交金額約1,059.19億港元。 個股方面，擬生產口罩的威高國際大漲78.6％、中芯國際漲6.5％、歌禮製藥漲7.7％、奧園健康漲6.5％、小米漲3.6％，而網龍則下滑11.5％。 (工商 ) #點至 #恒指 #港股 #走低 #跌幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情持續蔓延 恒指低開312點 10:412020/02/10 財經 《港股》憂疫情不確定性，恆指跌0.5％ 10:512020/02/10 財經 《港股》恆指收跌0.59％，醫藥股續揚、消費股下挫 16:482020/02/10 財經 港股連兩日下挫252點 勉強守住百日線 18:242020/02/10 財經 《港股》美股再創新高，恆指開漲1％ 10:002020/02/11 財經 港股飆漲近400點 吉利大漲逾6％ 11:012020/02/11 財經 阿里巴巴傳被排除在港股通外 股價跳水 11:422020/02/11 財經 《港股》陸股連6漲，恆指收高1.26％ 16:482020/02/11 財經 未納入港股通 阿里股價震盪 04:092020/02/12 焦點新聞 傳阿里巴巴 被排除港股通外 04:102020/02/12 全球財經 財經熱門新聞 獨》南山業績落到第3 尹崇堯、許妙靜遭記大過 - 即時 - 工商 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 沒人要來看女王頭 野柳公園業者3月起無薪假 - 財經 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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