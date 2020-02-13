新冠肺炎疫情來的突然，年前配置好好的投資組合，部份投資人發現並不如意，有些投資人則覺得「一切如常」（BAU），其中的差異點倒底在哪裡？資產配置可真有學問？

瑞銀財富管理表示，儘管新型冠狀病毒肺炎疫情仍在發展中，美國和歐洲股市已在上週創下歷史新高。沒有人能現在就預知疫情何時獲得控制，投資人卻應該開始反省，這場疫情對投資佈局的影響，了解意外事件的應有作為，「一旦作出錯誤反應，就會損害到長期投資的完美度！」

瑞銀財富管理提出五大要點，給予投資者作為此波疫情的反省方向：

一、堅持自己的投資計畫：持有多元化投資組合並堅持投資，而不是在不確定期間拋售，降低單一個別風險。

二、避開易受衝擊的股票：避免投資過度集中於受疫情影響嚴重的產業，比如航空或飯店，轉而投資於「居家防疫」受益類股，如電子商務。

三、考慮分批入市：當前全球股票接近歷史高點，對此感到擔心的投資者可以考慮採取分批買入的進場策略。

四、考慮利用黃金來避險：今年以來金價上漲了3.7％，雖然疫情受控後避險需求可能消退，但黃金仍會受益於基本面支持。

五、專注於基本面：尤其是日本除外的亞洲，以及整體新興市場的基本面保持良好，估計這些市場2020年企業盈餘將實現兩位數增長。

瑞銀財富管理認為，此波疫情對市場的重要性，並不在於死了多少人，而是全球對於新冠病毒的特性還搞不懂，市場更擔心的是它可能引發不可控的全球疫情，未知的恐懼使得政府、企業及家庭採取嚴格的預防措施，以致於對經濟造成連帶衝擊。

(工商 )