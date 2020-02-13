受到新型冠狀病毒疫情影響，國人增加網路購物消費行為，為串接電商平臺與農產品供貨單位合作，農委會首度辦理農漁畜產品大型媒合會及「臺灣農產嘉年華」網購活動，提供消費者安心選購安全優質的國產農產品，創造農民、電商平臺業者與消費者多贏。

農委會表示，網路購物是現代人消費的趨勢，開拓多元化銷售管道，引導農民連結電子商務銷售是該會多年來持續辦理的工作之一。該會也於2月3日邀集中華民國無店面零售商業同業公會及電商代表討論，「臺灣農業嘉年華」活動於2月4日起跑，已促成多家電商陸續上架販售台灣農產品。

為協助更多優質國產農產品在電商平臺露出銷售，農委會於2月13日及14日辦理漁產品、畜產品及農糧產品（米、蔬菜及水果、雜糧等）3場次媒合會，以1對1媒合方式進行，參與的供應單位超過百家，均為農委會長期輔導的優良供應商；與會的電商平臺則有垂直型電商、綜合型電商及團購型電商等樣態，包括台灣好農、厚生市集、鮮食家、愛上新鮮、樂天、蝦皮購物、PChome、黑貓宅急便等合計35家，經由媒合生產端與電商銷售端雙方攜手合作，提供消費者安心選購安全優質的國產農產品。

為把握網購商機，鼓勵消費者購買國產農產品，農委會集結農產品供應單位與電商平臺，辦理「臺灣農產嘉年華」網購活動，消費者可透過網路電商平臺，多多採購優質安全國產農產品，用行動來支持國內小農！

(工商 )