受到新冠疫情拖累，國際原油續跌，下周國內汽柴油價每公升有機會再降0.1元空間，中油95無鉛汽油新牌價可望下探到26.3元。如此將是國內油價五連降，消費者荷包大大減少失血。不過因為大陸新冠肺炎確診人數減少，國際原油隱然有回升趨勢，最後是否真的可降還有變數。

國內油價從上月20日開始一路拉出4連降，最近兩周更是各降0.9、1元，如果下周汽油再降0.1元，5周累積降幅將高達3元，等於加滿50公升，足足幫開車族省下150元，是兩個便當的錢，油錢可說省下不少。

今日中東指標原油均價每桶為53.7美元，比上周掉了1.4％，依據中油浮動油價機制，每公升汽柴油可以降價0.1到0.2元左右。不過因為新冠肺炎人數有下降，市場認為中國燃料油需求會上升，讓油價止跌回升，因此最後降幅還待觀察。

本周92無鉛為24.9元、95無鉛26.4元、超級柴油22.7元，都已是1年1個多月來低點，下周如再降，牌價可望都再往下修0.1元。

(中時 )