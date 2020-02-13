疫苗、輸液大廠<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6452'>康友-KY</a>(6452)1月營收3.1億元，主要受到人民幣兌換新台幣平均匯率較2019年同期下降4.43%，以及今年春節早於往年，放假天數集中1月，使客戶已提前於12月備貨。

康友為配合新冠肺炎防疫工作，子公司六安華源，春節復工延至2月10日開工，由於輸液業務採訂單制，1月營收不受疫情影響，2月復工後即配合客戶訂單需要全力生產。

面對此次來勢洶洶的新冠肺炎，康友表示，子公司六安華源大輸液業務，歷經大陸嚴審GMP及限抗令後，已成為該市場領先地位，此次新型冠狀病毒疫情嚴峻，增加治療性輸液產品的需求，目前公司生產線有10條大輸液生產線、兩座原料藥車間；產能部分，玻瓶年產2.5億瓶、塑瓶年產2億瓶及軟袋年產1.85億袋，公司將配合客戶所需，積極提供，出貨量可望逐步成長。

(時報資訊)