《韓股》湖北新冠肺炎病例激增，韓股收跌0.24％ 16:312020/02/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國湖北省公布的新冠肺炎新增確診和死亡病例激增，引發投資人擔憂，周四南韓KOSPI指數盤中由升轉跌，終場收跌0.24%，為2,232.96點。 Barunson Entertainment & Arts製作的電影「寄生上流」在美國奧斯卡金像獎勇奪4座小金人，今日股價收漲30%，本周以來已翻漲逾1倍。 韓元貶0.28%，收在1,182.8兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #新冠肺炎 #24 #激增 #一美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 財經 《韓股》韓股收跌0.49％，「寄生上流」股逆勢漲 16:142020/02/10 財經 《韓股》電池股吸金，韓股漲1.29％ 11:422020/02/11 財經 《韓股》電池股領軍，韓股收漲1％ 15:572020/02/11 財經 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 《韓股》汽車、製藥股領軍，韓股小漲0.24％ 12:162020/02/12 財經 《韓股》陸新冠肺炎新增病例減少，韓股創3周新高 15:572020/02/12 財經 《韓股》晶片股領軍，韓股漲約0.4％ 11:592020/02/13 財經 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 即時 慘！新冠加反送中 香港要關七千家店 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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