中國湖北省公布的新冠肺炎新增確診和死亡病例激增，引發投資人擔憂，周四南韓KOSPI指數盤中由升轉跌，終場收跌0.24%，為2,232.96點。

Barunson Entertainment & Arts製作的電影「寄生上流」在美國奧斯卡金像獎勇奪4座小金人，今日股價收漲30%，本周以來已翻漲逾1倍。

韓元貶0.28%，收在1,182.8兌一美元。

(時報資訊)