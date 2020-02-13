桃園一名女子，遭鄰居黃姓男子假好心幫忙拿衣服，卻藉機將她拖進家門，企圖硬上，女子深怕激怒對方，因而配合舌吻；又用身體受傷很痛，先看醫生再回來「那個」說服黃男，逃過一劫。黃男是性侵累犯，桃園地方法院依強制性交未遂罪判他3年徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，女子阿芳（化名）指控，去年6月某日凌晨5點多，她從洗衣店拿衣服回家，電梯門一開就看到黃男，黃好心說要幫她拿衣服，誰知經過黃住處門口，黃就將她拉進去，還用台語說「我想要跟妳好」，接著還把衣褲脫掉。

阿芳表示在拉扯過程中自己有受傷，便跟黃男說很痛，要求先去看醫生，回來再「那個」。黃男答應後仍親阿芳嘴巴，為了安撫他，阿芳配合舌吻，黃男騎機車載阿芳就醫後返回，給她1000元要求不要報警

桃園地院審理，認為黃男有性侵前科，並以暴力侵犯阿芳，考量黃男帶她到醫院，依強制性交未遂罪判他3年徒刑，全案仍可上訴。

(中時電子報)