受新冠肺炎疫情及菲律賓政府頒布旅遊禁令影響，星宇航空原定4月6日開航桃園－宿霧延後至7月1日。中華航空原本也預計3月29日要開航桃園－宿霧，今也宣布延後至6月12日。

華航表示，桃園－宿霧航線將順延至6月12日，仍維持每周6班，相關退改票規定，旅客可利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」（https：／／news.china-airlines.com／emer_area／info.aspx）查詢。

華航看好菲律賓旅遊市場，去年宣布要開航台北－宿霧航線，是繼馬尼拉之後，於菲律賓的第2個定期航點。當時為慶祝宿霧開航，華航推出經濟艙來回機票未稅價5060元起的優惠。

宿霧為菲律賓第2大城，有南方皇后市之稱，周圍環繞166個島嶼，孕育豐富的海洋生態，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，世界知名旅遊雜誌《Conde Nast Traveler》將其票選為2019年亞洲最佳島嶼第2名。

(中時 )