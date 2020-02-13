「全國客庄村史聚落撰寫計畫第一期」文稿成果發表會將於15日在台灣客家文化館登場。（客家文化發展中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

客家文化發展中心探索客家庄的聚落風貌與歷史文化，辦理村史撰寫計畫書徵集。（客家文化發展中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

客家委員會客家文化發展中心2017年起以台灣客家庄為起點，透過下鄉田野調査加上文獻考究等，探索客家庄數百年來各地的聚落風貌、歷史文化，並完成新竹、苗栗、雲林、屏東等13 個客庄村史，將於15日在台灣客家文化館的圖書資料中心，展開「全國客庄村史聚落撰寫計畫第一期」文稿成果發表會，邀請作者分享訪調記錄和心得。

客家文化發展中心近年來勤於深耕在地客庄，藉由公部門的推動、民間團體執行、村庄居民協助，發掘留存生活背景與文化歷史，並由社區居民自己來寫自己的村庄歷史。

客發中心指出，2018年執行「全國客庄村史聚落撰寫計畫第一期」，藉「村史人才培訓課程」、「村史撰寫計畫書徵集與遴選」、「村史寫作輔導」，協助村史撰寫者完成新竹、苗栗、雲林、屏東等13 個客庄村史，至今已完成9本村史。

15日將有作者分享訪調、寫作心得及文稿內容，期望透過田野調查，記錄客庄的文化故事，將客庄文化發揚光大。

(中時 )