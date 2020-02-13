客家委員會客家文化發展中心2017年起以台灣客家庄為起點，透過下鄉田野調査加上文獻考究等，探索客家庄數百年來各地的聚落風貌、歷史文化，並完成新竹、苗栗、雲林、屏東等13 個客庄村史，將於15日在台灣客家文化館的圖書資料中心，展開「全國客庄村史聚落撰寫計畫第一期」文稿成果發表會，邀請作者分享訪調記錄和心得。
客家文化發展中心近年來勤於深耕在地客庄，藉由公部門的推動、民間團體執行、村庄居民協助，發掘留存生活背景與文化歷史，並由社區居民自己來寫自己的村庄歷史。
客發中心指出，2018年執行「全國客庄村史聚落撰寫計畫第一期」，藉「村史人才培訓課程」、「村史撰寫計畫書徵集與遴選」、「村史寫作輔導」，協助村史撰寫者完成新竹、苗栗、雲林、屏東等13 個客庄村史，至今已完成9本村史。
15日將有作者分享訪調、寫作心得及文稿內容，期望透過田野調查，記錄客庄的文化故事，將客庄文化發揚光大。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。