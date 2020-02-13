效力日職歐力士的台灣投手張奕，13日在隊內紅白戰中登板中繼2局，不僅只被敲1支安打、無失分，最快球速來到152公里，追平個人紀錄，他在賽後也說，「直球感覺很棒。」

張奕擔任白隊第3任投手，於第5局登板中繼，連續面對3名打者都讓對方出局，分別為讓安達了一滾地球出局、球速150公里讓宜保翔擊出滾地球出局、若月健矢面對123公里變化球再次滾地球出局。

第6局張奕續投，面對首名打者飯田大祐被敲1支安打，後藤駿太面對146公里直球擊出右外野飛球遭接殺，隨即讓小田裕也擊出雙殺打，張奕順利完成2局投球任務，僅被敲1支安打、無失分。

此戰張奕最快球速152公里，已經追平個人生涯最快紀錄，他賽後表示，「直球感覺非常棒，這也是我第一次在這個時候(春訓)就投出152公里。不過在面對飯田時，指叉球沒有掉下來，正式比賽絕對不能發生這樣的情況。」

(中時 )