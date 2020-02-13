新冠肺炎疫情嚴重衝擊餐旅市場，裕元花園酒店以外帶服務且經濟實惠的家庭分享餐搶攻宅經濟，推出2580元「星料理」合菜組，適合小家庭的合菜組合內含避風塘炒酥海蝦、蟹粉松茸獅子頭等招牌的家常料理，以及老火養生煲湯，等同是下殺75折的優惠。

為做好防疫，裕元花園酒店貼心引進醫療偵測用紅外線體溫測量儀在酒店大門及停車入口處設立體溫量測站，讓內用和外帶的民眾都能獲得全面性的安心。

而搶攻宅經濟，裕元花園酒店除推出相當於75的「星料理」合菜組，午晚餐酒店內同步推出「輕鬆出門享優惠內用超值專案」，凡至●園鮑魚中餐廳及元膳日本料理鐵板燒消費，即贈內用85折優惠券或外帶8折優惠券(皆不另收服務費)，包含單點料理、雙人套餐、四人合菜等多樣選擇供應；

而最受消費者青睞的溫莎咖啡廳自助百匯也推出消費即贈「患難見真情！三人同行一人免費」優惠券；即日起至3月31日止，消費方式不限現金、刷卡都能獲得此超值用餐優惠券。

裕元花園酒店表示：「除了祭出多樣用餐優惠外，想簡單用餐的民眾不妨考慮玫瑰烘焙坊的全新LINE集點活動，活動期間內消費熱食餐點可兌換點數，點數兌換的內容也是酒店內各項招牌熱食，有招牌牛肉麵、青椒牛肉炒飯..等，最高可換得燒烤美國肋眼牛排一客，民眾可以趁著防疫期間盡享用餐優惠。

(中時 )