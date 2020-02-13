新型肺炎疫情持續延燒，全球防疫行動不間斷，旺旺友聯產險13日宣布，針對新型肺炎理賠處理原則採從寬方式處理，為使客戶能安心休養與避免傳染疑慮，於防疫期間，若國外就醫確診為新型肺炎，有三項目─旅行不便險、旅行平安險以及健康險住院醫療等都可以「影本」申請理賠。

旺旺友聯產險表示，針對新型肺炎理賠處理原則採從寬方式處理，將「負壓病房」視為「加護病房」，提高住院理賠金額，創下國內產險業先例，實質守護保戶的權益。

另對於已投保旺旺友聯產物「旅行平安險」者，若在國外就醫確診為新型肺炎，即可依保單約定給付相關理賠，「醫療險」則不限發生地，只要在保險期間內發生即符合理賠條件；為使客戶能安心休養與避免傳染疑慮，於防疫期間更可以「影本」申請理賠，直接將相關申請文件以掃描或照片方式郵寄至專屬郵件信箱[email protected] 辦理申請，相較於「副本」申請理賠，更省去了至醫療院所申請並蓋「與正本相符」章等麻煩程序。

另外，在旅遊不便險的部分，旺旺友聯也同樣放寬處理原則，旺旺友聯表示，因政府法令導致的行程或班機影響暫時剔除於除外不保項目，對於2020年2月12日前後，依投保與出發時間的不同，採用不同的理賠處理方式，至於詳細規定則依旺旺友聯官網公告為主。

在近期仍有旅遊需求的民眾，旺旺友聯產險也建議以旅遊環境相對安全的國內旅遊為主要考量，國內仍有不少私房景點等著大家去探索採點。在出發前可使用旺旺友聯網路投保旅平險增加行程保障，減少與陌生業務員接觸，此外自駕遊玩的民眾在出發前可再次檢視車險相關保障是否完善，旺旺友聯提供網路投保汽機車保險，包含車體險、超額保險等等，皆可讓民眾在線上投保時享有一站購足服務，保費優惠、方便快速，還有多項好禮活動等著保戶參與。

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