新冠肺炎疫情衝擊台灣觀光與餐飲產業，對房市的影響呢？全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今（13）日指出，新冠肺炎疫情對房市影響其實有限，以近兩周為例，接待中心賞屋人潮與成交量能維持正常，熱門土地還是一地難求、地價高漲！由於各家建商手握一堆土地庫存，原本Q1要推出的將推遲到Q2才推案，預估今年520檔期推案量將大爆發！

賴正鎰預期，台中房市2020年將維持「量增、價揚」格局，2019年總推案金額高達2,800億元，2020年有機會挑戰3,000億元；尤其是北屯區的十四期重劃區今年第一季將配地，挾著緊鄰水湳經貿園區與台中巨蛋、洲際娛樂商城等重大建設優勢，屆時新推案的平均開案價可能突破40萬元，成為最熱門的推案區域，「十四期重劃區的潛力可望超過七期重劃區」，未來將是台中房市的核心新秀。

賴正鎰指出，台中捷運綠線通車在即，沿線串起新興商圈房市崛起，像是南屯區的文心秀泰商圈、北屯區的崇德與松竹路商圈、水湳經貿園區周邊及北屯機捷特區等；就連素有「百貨業南霸天」之稱的漢神百貨，也將進駐北屯「洲際娛樂商城」開發案，對十四期重劃區將是帶來重大的加分效益。

鄉林集團看好中科就業人口持續擴張效益，以及台中捷運綠線的軌道經濟與外來投資不斷加碼等利多挹注，持續吸引外來人口跨區移居，台中潭子區「鄉林天韻」預售案已在去年11月完銷，今年擴編土地開發部門，不僅積極在台中開發土地推新案，目前新北市新莊與桃園市等地區也在評估中。

至於大陸投資部分，鄉林集團在建的成都項目，預計今年Q2將正式開盤，總銷金額為人民幣250億元、折合台幣約1,075億元。賴正鎰說，成都案的銷售獲利將把鄉林帶入全新時代。

賴正鎰分析，大台中地區是台商大本營，只要台商返台佈局投資腳步加快，高內需消費將推升房地產表現，增加政府稅收與就業機會。預期台灣受惠轉單效應，加上低利環境、游資充沛且剛性購屋需求強勁，2020年房市可望維持成長態勢；尤其台中市人口穩定增加，去年淨移入口達11,367人，北屯區增加4,324人最多，其次為南屯區2,914人、太平區以1,977人居第三，自住買盤需求上升。

台中房市去年不僅預售案創新高，新成屋及中古屋買賣交易也很熱絡，全年買賣移轉43,438戶，較前年移轉戶數增加9％。鄉林不動產研究室研究發現，因應少子化，目前市場預售案仍以30坪以下、2房小宅產品去化最快，交易熱門區域前五名為北屯、西屯、南屯、北區及太平區。

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