台股開高震盪收小紅，外資續為匯入，激勵新台幣開盤後升破30元大關，上演股匯雙漲，但尾盤又見豬羊變色，由升轉微貶0.5分，終結連續三個交易日漲勢，收在30.037元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量8.67億美元。

外匯交易員指出，美股漲勢再起，但受到大陸肺炎確診數大增衝擊，亞股紛紛走跌，主要亞幣也在人民幣及韓元領貶下轉弱，新台幣卻因為台股表現相對穩健，加上外資匯入方向不變的激勵，開盤後升破30元大關。眼看接連第三日挑戰2字頭，進口商及散戶進場力道卻略減，還是全靠尾盤央行調節後場轉為收貶。

外匯交易員認為，肺炎疫情發展如同多數的預測一般，沒那麼快就可消散，隨確診數大增，金融市場也立即反應，但由於外資還是偏匯入並買超台股，支撐新台幣欲弱不易，後續升貶還是外資動向及央行態度而定，短線新台幣可能維持在30元大關上下盤整格局居多。

(工商 )