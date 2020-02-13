內政部長徐國勇於2月12日下午親至基隆港務警察總隊，慰問該總隊員警執行「武漢肺炎」防疫工作之辛勞，表達對員警的感謝，並期勉持續戮力於防疫工作。

部長首先轉達總統對於基隆港警總隊全體員警執行防疫工作辛勞的感謝之意，特別指出基隆港警總隊執行「0208麗星郵輪寶瓶星號防疫專案勤務」，負責郵輪泊靠防疫作業全程的安全維護，與醫衛、行政、港務等單位通力合作，讓檢疫工作終能順利圓滿完成，基港執勤員警辛苦了。

部長並表示「防疫視同作戰」，強調防疫工作有兩項重點，一是邊境防疫，需要靠港務警察將「武漢肺炎」阻絕於邊境，另一是入境後的追蹤，又分為對於本國人民及外國人的居家隔離、檢疫及潛在危險性追蹤，亦需由警察人員全力追緝查訪；現為防疫期間，請第一線執勤的港務警察人員，針對「武漢肺炎」防疫工作持續備戰，大家一起共同努力守護國人的健康安全，也提醒執勤員警一定要戴口罩、勤洗手、裝備齊全，並隨時注意自身的健康安全。

(中時電子報)