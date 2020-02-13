公運處要求業者休息時間針對車輛做簡易消毒，每天收班後車輛全面噴灑消毒。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情延燒！台中市副市長陳子敬13日列席行政院會，討論新冠肺炎相關因應措施；陳子敬會中說，台中市舉辦台灣燈會需要龐大志工與服務人員協助，口罩需求殷切，希望中央能提升台中口罩配發比例。交通局表示，計程車駕駛每天配1片口罩，公車每天收班全面消毒。

陳子敬指出，台中市協助第一批從武漢台商包機返台的相關隔離作業，69人在台中隔離所，醫療院所反映口罩需求量大增；2020台灣燈會在台中舉辦，志工及服務人員為數眾多需要口罩，希望中央在配發地方政府口罩時，能多考量台中市實際需求。

「防疫全面總動員！」交通局指出，目前設籍台中市的計程車駕駛約8050人，交通部每天配給每位駕駛1片口罩；該局收到4天數量共3萬2200片口罩，13日邀集計程車車隊、車行、合作社及公（工）會開會，從下午3時起在前述單位配售口罩。

交通局表示，計程車駕駛每人一次可買10片，1片售價5元；因計程車駕駛多數會回到車隊，市府特別把車隊納入口罩配售管道，駕駛若在車隊買不到，可向車行或公會購買。個人駕駛則到職業工會購買，口罩數量一定夠，請駕駛不要重複購買。

市議員林德宇說，市民關心公車防疫工作是否落實？經他向公運處詢問。公運處回報強調，防疫期間該處要求業者，司機每日上車前要量額溫、並配戴口罩；休息時間針對車輛做簡易消毒，每天收班後車輛全面噴灑消毒，防疫務必做到滴水不漏。

(中時 )