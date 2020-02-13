澳門台商聯誼會會長簡廷在今表示，現在台灣除了拒絕陸配子女入境，連同滯困武漢的台灣人，已經快兩個星期了，政府仍在呼口號，如弱勢優先等，但看不到接回的行動力，如果今天台灣政府展現人道精神把台人接回，以關懷行動對待陸配子女，對岸民眾看到會何等羨慕？人道與正道表露無遺！

簡廷在指出，當人民遇到不可抗拒的困難時，政府首先應站在人道立場援助、以大愛為優先，最容易彰顕一個國家的文明與高端醫療地位，高度體現台灣的文明及先進醫療、防疫，藉此告訴世衛組織台灣的重要影響力以及向世界發聲的機會。

簡廷在說，台灣曾經是台灣人的驕傲、華人羨慕的地方，從經濟發展經驗，到文明民主與自由，從先進醫療與防疫，到人民衞生養成與良好習慣等。但目前從口罩購買到分配等，政府幾乎沒有更及時有效提供人民便利性與關愛服務，他建議，政府可思考各縣市以人數比例建造生化防禦方舟，而防禦方舟可分A、B、C、D等級的區分隔離及防疫措施。

簡廷在表示，大陸疫情爆發後，各地台商立即動員捐助防疫醫療物資。他呼籲全民以大愛無彊 、不分被此手合作互相鼓勵，共建抗疫機制與信心，一起共渡難關。

(中時 )