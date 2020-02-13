中華隊在亞洲盃男籃資格賽第1階段賽事，分別於21日出戰馬來西亞、24日遭遇日本，地點都在自家主場台北和平館，中華隊13日除了公布16位培訓國手名單，隊長陳盈駿更提前宣告拿下這兩勝的堅定決心，「我們將會越來越好！」

中華男籃16人名單如下：陳盈駿、于煥亞、蔣淯安、吳永盛、周柏臣、胡瓏貿、陳冠全、謝宗融、曾祥鈞，李啟瑋、呂政儒、蘇奕晉、黃鎮、黃聰翰、黃泓瀚、周儀翔，其中吳永盛因為練球時左大腿肌腱斷裂，預計養傷6個月以上時間。

中華隊外籍教頭帕克堅持要到20日，也就是出戰馬來西亞前1天，才肯公布12人正選國手名單，但在13日記者會上，中華隊派出陳盈駿、蔣淯安、呂政儒、陳冠全與胡瓏貿等5名球員上台致詞，似乎預告著中華隊暫定先發陣容為何。

「我們狀態一周比一周好，大概是農曆年間吃太好，所以帕克教練一開始集訓就以體能為主，也練了不少新的戰術，」效力大陸CBA廣州龍獅的陳盈駿表示，「至於我自己的狀況還算不錯，儘管有點疲勞與腳踝舊傷，卻不影響我正常發揮。」

周儀翔、胡瓏貿與陳盈駿等3人都在大陸CBA球隊效力。(黃及人攝)

陳盈駿也分析了亞洲盃資格賽第1階段前景，「面對馬來西亞，我們要抱持必勝決心去打，絕對不能輕敵，至於日本是個很大挑戰，畢竟他們結合一軍和二軍陣容，也可能有歸化洋將，我相信必定很難打，所以當前目標放在日本這戰上。」

身兼中華隊副隊長與最資深老將的呂政儒說：「加入這支年輕的中華隊，目標就是做好傳承，先前我第1次入選中華隊，當時隊長楊哲宜現在就坐在台下。」陳冠全則是無懼身材劣勢，「反正他們也是人，只是比較白或比較黑而已。」

這次亞洲盃資格賽分為6組、每組4隊，進行主、客場各1場對抗，各組前兩名球隊直接晉級亞洲盃正賽，第3名則跟同區另兩組第3名爭取兩個晉級資格，中華隊跟大陸、日本、馬來西亞分在B組，想要搶下分組前兩名的難度不小。

(中時 )