《國際產業》日產本年度獲利目標大砍43％ 16:482020/02/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日產汽車（Nissan Motor Co）周四宣布，受到汽車銷量大減影響，將全年營業利益預測大幅下修43%，新管理層在試圖振興因前董座戈恩（Carlos Ghosn）的醜聞而受創的公司之際，料將面臨更沉重的壓力。 日本第二大汽車製造商日產宣布，本財年（截至3月底）營業利益目標，由先前預估的1500億日圓下修至850億日圓，遠不及分析師預測均值1345億日圓。 為了節流與生存，日產將裁減人員、關閉生產據點，並減少產品陣容，撤銷戈恩大力推動的擴張策略。 (時報資訊) #日產 #日圓 #目標 #43 #營業利益 也許您會感興趣 推薦閱讀 新加坡43起武漢肺炎確診 6人康復6人病危 16:492020/02/10 國際 台灣大 元月EPS為0.41元 18:252020/02/10 財經 新加坡43例 境內確診數僅次於陸 04:102020/02/11 國際大事 產能提升 蘇揆：口罩日產量達420萬片 11:172020/02/11 政治 口罩增產 下周拚日產500萬片 01:042020/02/12 財經焦點 黃偉哲籲中央 關注口罩原料 04:102020/02/12 地方新聞 中央拚日產千萬口罩 黃偉哲：4月原料恐見底 15:192020/02/12 生活 《日股》軟銀勁揚，日經指數收漲0.74％ 15:402020/02/12 財經 孫正義囧了 軟銀上季獲利鉅減99％ 18:282020/02/12 財經 不敵現實 國產車再少兩款 04:102020/02/13 產業．科技 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 全球航空業崩潰！新冠肺炎衝擊 春秋航空「超殺機票」只要27元 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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