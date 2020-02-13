日產汽車（Nissan Motor Co）周四宣布，受到汽車銷量大減影響，將全年營業利益預測大幅下修43%，新管理層在試圖振興因前董座戈恩（Carlos Ghosn）的醜聞而受創的公司之際，料將面臨更沉重的壓力。

日本第二大汽車製造商日產宣布，本財年（截至3月底）營業利益目標，由先前預估的1500億日圓下修至850億日圓，遠不及分析師預測均值1345億日圓。

為了節流與生存，日產將裁減人員、關閉生產據點，並減少產品陣容，撤銷戈恩大力推動的擴張策略。

(時報資訊)