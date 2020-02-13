聯強國際(2347)公布2020年元月合併營收，由於今年農曆過年落在1月份，1月工作天數較去年同期短少將近3成，加上Intel CPU缺貨狀況擴大，使得1月營收較去年同期減少30%，來到222億元；排除匯率影響數，年減27%。但若對比歷年同為農曆過年的月份，聯強2020元月營收仍相對成長。

關於新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，聯強表示，由於農曆年後的復工、生產、人員與貨物的運輸/流通等狀況仍相當混亂，對上下游供應鏈受到的衝擊仍不明朗。惟企業的IT建置計劃只是時程暫時往後推遲，終端消費的剛性需求也依然存在。因此待疫情舒緩後，這些遞延的採購都將逐步出籠；加上工廠與末端通路也有回補庫存的需求，預期屆時買氣將會全面性的大幅提升。

依產品別，聯強1月來自資訊產品與通訊產品的營收為142億元與14億元，分別較去年同期減少25%與34%，佔總營收的比重為64%與6%；消費性電子產品的營收為22億元，較去年同期略增2%，佔總營收的比重為10%；IC元件由於今年農曆過年較早，大部分工廠生產備料需求已於去年12月拉貨完畢，使得元月營收下滑幅度較大，較去年同期減少48%，營收為44億元，佔總營收的比重為20%。

(時報資訊)