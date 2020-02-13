三星最新發表其首款翻蓋式摺疊手機Galaxy Z Flip，今日即刻宣布正式在台上市，Galaxy Z Flip採用全球首創的超薄可摺式玻璃，展開後6.7吋的螢幕具有21.9：9長寬比，售價48,880元，將自今日下午5點啟動預購。

三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星首款摺疊機Galaxy Fold在台銷售表現優異，也開啟台灣摺疊手機市場的新世代。而Galaxy Z Flip具備領先全球的顛覆性創新，採用翻蓋摺疊式的前衛工藝設計，無縫式畫面切換及高規格的影音功能，滿足追求時尚潮流的消費客群，估計將在台颳起另一波摺疊智慧手機風潮。

三星本次Galaxy Z Flip所推出的是4G版本，並非5G版本，主要是因為其主要鎖定年輕、嘗鮮、喜歡輕薄手機族群，在消費者考量下，於全球推出4G LTE版本。

Galaxy Z Flip將推出「頑美黑」和「頑美紫」兩種配色，單機建議售價48,880元，將自2月13日下午5點起至2月17日於三星體驗館、三星智慧館以及三星商城開放預購，全台2月21日起於指定通路限量上市，可享指定機型舊換新加碼現折、星級螢幕維修禮遇、一年延長保固等星鑽尊榮服務。

Galaxy Z Flip採用超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass(UTG)，大幅提升了螢幕的堅固以及耐磨程度，而螢幕實際測試開合次數高達20萬次，以每日開闔100次計算，可使用5年的時間，其摺疊時變身方便隨攜尺寸，展開時立即感受21.9:9大螢幕。

照相方面，Galaxy Z Flip內建3組專業鏡頭，雙主鏡頭支援123度超廣角以及廣角的1200萬畫素相機，前自拍鏡頭則支援1000萬畫素。

(時報資訊)