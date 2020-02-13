星展集團2019年獲利再創歷史新高，淨利成長14%至新加坡幣63億9千萬元，相當於新台幣1386.6億。儘管外部環境存在不確定因素，但受惠於廣泛業務成長，總營收仍成長10%至145億新幣（約新台幣3146億元），股東報酬率由12.1%提升至13.2%。

星展集團去年全年的淨利息收入成長7%至新幣96億3千萬元。由於上半年利差擴大的幅度因下半年利率下跌影響而減少，淨息差擴大4個基本點至1.89%。貸款成長4%，相當於新幣150億元。以固定貨幣匯率計算，貸款總額達新幣3580億元，主要受惠於非貿易性企業貸款增加新幣120億元，以及財富管理客戶貸款成長新幣40億元。

淨服務費收入成長10%至新幣30.5億元。由於市場在下半年對投資產品需求增加，財富管理的服務費成長13%。受惠於股票資本市場的收入創新高，投資銀行的服務費收入成長66%，信用卡的服務費收入成長11%，因為區內整體交易額有所成長。交易的服務費成長6%，增幅主要來自現金管理業務。由於市場成交額減少，經紀人佣金減少26%。

其他非利息收入成長29%至新幣18億7千萬元。由於利率下降和利差收緊，固定收益業務的貢獻使交易收入成長24%至新幣14億6千萬元。投資證券的收益增加超過一倍，至新幣3億3400萬元，增幅來自交易收入及投資證券的收益，後者是由於去年基期較低而產生，合計的影響遠遠抵銷去年取得的物業收益新幣9千1百萬元。

按業務而言，零售銀行與財富管理業務的收入成長11%至新幣63億元，增幅主要來自存款和投資產品收入。企業及機構銀行業務的收入成長5%至新幣60億7千萬元，因現金管理、貸款和投資銀行業務收入均有成長。財資市場的收入成長39%至新幣9億3200萬元，因為該業務受惠於較往年更佳的市場狀況。

(時報資訊)