湖北省的新冠肺炎的新增確診和死亡病例數激增，以及大陸股市連7漲止步，受此打擊，周四香港恆生指數收跌0.34%，為27730點。國企股(H股)收跌0.45%，為10835.38點。

消費、醫藥股領跌藍籌股。太陽能股、特斯拉概念股等漲多回落，科技網路股則逆勢走高。大陸地產股集體反彈，寶龍地產勁揚7%。小米發布新品小米10，午後股價急速拉升，終場收漲3.56%，盤中一度漲逾5%。

(時報資訊)