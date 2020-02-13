《港股》陸股連7漲止步，恆指收跌0.34％ 16:482020/02/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 湖北省的新冠肺炎的新增確診和死亡病例數激增，以及大陸股市連7漲止步，受此打擊，周四香港恆生指數收跌0.34%，為27730點。國企股(H股)收跌0.45%，為10835.38點。 消費、醫藥股領跌藍籌股。太陽能股、特斯拉概念股等漲多回落，科技網路股則逆勢走高。大陸地產股集體反彈，寶龍地產勁揚7%。小米發布新品小米10，午後股價急速拉升，終場收漲3.56%，盤中一度漲逾5%。 (時報資訊) #收跌 #0.34% #止步 #陸股 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股疫情變數大 投資宜保守 04:102020/02/10 焦點新聞 疫情吃緊 恆指250天均線具阻力 04:102020/02/10 焦點新聞 《港股》憂疫情不確定性，恆指跌0.5％ 10:512020/02/10 財經 《日股》憂中國新冠肺炎疫情，日股早盤收跌 12:162020/02/10 財經 《韓股》韓股收跌0.49％，「寄生上流」股逆勢漲 16:142020/02/10 財經 《港股》恆指收跌0.59％，醫藥股續揚、消費股下挫 16:482020/02/10 財經 陸股連6日收漲 確診病例下降提振人氣 20:112020/02/11 財經 兆豐投信：陸股中長線買點浮現 04:102020/02/12 產業特刊 《港股》疫情憂慮降溫，恆指開漲0.48％ 10:002020/02/12 財經 陸股太陽能強勢 上證、深證走勢兩樣情 11:562020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 全球航空業崩潰！新冠肺炎衝擊 春秋航空「超殺機票」只要27元 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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