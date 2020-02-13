比星宇早19天 華航宿霧線延6月12日開航 17:052020/02/13 工商 張佩芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華航宣布3月29日要開航的桃園－宿霧，延後至6月12日。（華航提供／陳祐誠傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情持續發展以及菲律賓政府近期發布之旅遊限制，華航13日宣布台北（桃園）-宿霧航線原定3月29日開航將順延至6月12日，仍維持每星期六班。原計畫4月6日開桃園-宿霧航線的星宇，昨日剛宣布延7月1日開航，比華航晚19天。 華航表示相關退改票規定，旅客可多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」查詢。 (工商 ) #華航 #宿霧 #開航 #星宇 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳菲禁台人入境 華航星宇虛驚一場 19:272020/02/10 財經 菲律賓禁令下 星宇宿霧新航線再觀望 15:132020/02/11 生活 長榮航取消部分馬尼拉航班 宿霧等正常 19:342020/02/11 財經 航班一砍再砍 員工輪休躲不了 04:102020/02/12 財經要聞 運氣差！星宇宿霧航線將延至7月開航 11:372020/02/12 生活 疫情攪局！ 星宇開航宿霧延至7月 11:442020/02/12 生活 星宇航空宿霧航線延至7月正式開航 12:382020/02/12 財經 菲律賓下禁令 星宇航空宿霧航線延後開航 19:182020/02/12 旅遊 星宇宿霧航線 延至7月開航 04:092020/02/13 財經要聞 跟進星宇 華航開航宿霧也延後 16:372020/02/13 生活 生活熱門新聞 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 社區感染終會來！名醫揭：最怕這4件事 - 生活 超市驚見還有口罩 行家勸：別買 - 生活 下一站不幸福！環狀線新莊幸福路口交通惹民怨「等3個號誌都過不了」、「捷運陸橋晃到腿軟」 - 生活 新冠肺炎vs.感冒症狀 醫曝3大不同 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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