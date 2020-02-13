因應新冠肺炎疫情持續發展以及菲律賓政府近期發布之旅遊限制，華航13日宣布台北（桃園）-宿霧航線原定3月29日開航將順延至6月12日，仍維持每星期六班。原計畫4月6日開桃園-宿霧航線的星宇，昨日剛宣布延7月1日開航，比華航晚19天。

華航表示相關退改票規定，旅客可多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」查詢。

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