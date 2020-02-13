田亞霍與徐凱希合作全新單曲〈愛你愛到無可救藥〉，將在西洋情人節當天正式上線，此外也會一起做甜點直播，由於兩人在MV中有不少親密互動戲碼，是否擔心穩交將邁入5年的女友吃醋？對此經紀人回應：「不會，以工作為主」。

兩人因熱愛玩狼人殺遊戲而成為朋友，該曲由田亞霍包辦詞曲創作，在錄音配唱時很順利，沒想到在拍攝mv卻大卡關，因為是兩人第一次嘗試親密戲，不僅害羞放不開，田亞霍在擁抱凱希時，用「禮貌手」隔5公分不碰觸擁抱，一直呈現不到位的感覺，凱希主動說「導演的要求你可以直接來，我OK」，拍攝多次才慢慢進入狀況。

田亞霍與徐凱希合作全新單曲〈愛你愛到無可救藥〉。（大鵬經紀提供）

為了培養兩人床戲氛圍，包含造型師、服裝師等工作人員卯起來在網路上找笑話來逗樂兩人，最後兩人在大家的幫忙下，竟然像速成情侶，不管是跨坐身上、磨鼻子、親吻甚至是「床戲」都一次OK，最後的成品也讓大家十分滿意。

熱愛動物的他，從2016年家中陸續養了1隻約克夏狗與「噗噗」、「恰恰」2隻刺蝟，並陸續生下7小孩，但後來「恰恰」因病離世，去年共6隻刺蝟陸續過世，包括和他最要好的「噗噗」也離開，讓田相當難過，現在只剩下「泡泡」和「小幸運」，唯一全白的「小幸運」個性最乖、也最愛跟田撒嬌。至於未來是否在養刺蝟，田亞霍認為「一切看緣分」。

田亞霍邀徐凱希合作新單曲〈愛你愛到無可救藥〉，MV中有不少親密戲。（大鵬經紀提供）

原預計今年3月入伍的田亞霍，目前尚在等兵單，他表示2020年會持續進行音樂創作，期許今年為20個不同人製作20首單曲，朝製作人目標前進。

(中時 )