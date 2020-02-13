新冠肺炎疫情持續在大陸延燒，有專家提醒，目前疫情最嚴重的南方城市即將進入季節性流感高發期，病毒可能與流感病毒混合感染，恐對疫情防治帶來衝擊。

根據廣州市公共衛生專家，發表的最新論文就警告，新冠肺炎防疫進入關鍵時期，與此同時，目前疫情嚴重的大陸南方城市將進入季節性流感高發期，新冠病毒與季節性流感可能會出現混合感染的情形，恐對防疫帶來干擾，呼籲民眾可考慮接種流感疫苗。

大陸專家警告，新冠病毒與季節性流感可能存在混合感染現象。（圖／Al Jazeera)

廣州日報引述「中華預防醫學雜誌」線上最新發表，由廣州市胸科醫院副院長李鐵剛和大陸國務院特殊津貼專家王鳴撰寫的論文稱，「在抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情同時，應該警惕季節性流感的疊加效應」。

根據世界衛生組織報告顯示，流感每年可導致5%至10%的成人和20%至30%的兒童發病。正如論文中提到，在流感季節，每10人至少就有1人感染流感。流感病毒可以引起嚴重併發症如重症肺炎或合併其他細菌感染，並導致死亡。全球每年流感流行可導致65萬例死亡。

世衛組織報告顯示，流感每年可導致5%至10%的成人和20%至30%的兒童發病。（圖／WHO)

根據疾病監測資料，與新冠肺炎一起即將進入流行季節的還有其他呼吸道傳染病，如流感病毒、副流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、人偏肺病毒等相關疾病，其臨床表現與新型冠狀病毒肺炎有相似之處，難以通過臨床表現、胸部影像學鑒別。

專家認為，在對呼吸道病例排查過程中，如果檢測到季節性流感病毒陽性，也需要進一步檢測新冠肺炎病毒。即便檢測結果呈現陰性，對於特殊病例，如密切接觸者、流行區域活動史人員等，也需要持續觀察滿14天，並在觀察結束時再次進行新型冠狀病毒檢測。

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(中時電子報)