創新品牌 Gogoro ，繼 2019 年推出消費者期待已久的 Gogoro S2 ABS 光譜靛車款以來，短短半年 Gogoro 首款 ABS 車型已創下近五千台的銷售成績，並在去年於 35 歲以下的年輕族群銷售排名第三。Gogoro 於今( 13 )日正式拓展旗下 ABS 產品陣容，再推出 Gogoro S2 ABS 石墨灰、Gogoro S2 Café Racer ABS 兩款車型，兩車款皆搭載 Bosch ABS 10 雙迴路煞車系統以及獨家 MAXXIS ABS 性能胎，讓車主能同時享受安全又熱血的駕馭感受。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「 安全性一直是喜愛高性能車款的消費者最在乎的關鍵，自從去年推出第一台搭載 ABS （防鎖死剎車系統）的電動機車之後，兼具性能與安全的車款在市場上又有了全新的選擇，立即成為同級車款中最受歡迎首選。應市場需求 Gogoro 又率先將 ABS 與性能胎導入更多車型，滿足喜好高性能車款的車友，讓每一次的電門轉動及煞車，皆能達到速度與安全的完美平衡。」

Gogoro S2 ABS 石墨灰、S2 Café Racer ABS 皆搭載重車等級的 Bosch ABS 10 雙迴路煞車系統，當煞車作動時，系統會以每秒 200 次的高頻率監測前後輪轉動狀況，在車輪即將鎖死的瞬間自動釋放煞車，尤其當車輛駕駛在濕滑的路面上時，ABS 系統能避免車輪在緊急煞車時鎖死，有助於改善車輛穩定性和操控性能，讓駕駛可安心地用力按下煞車。且為了因應車款 0-50 公里直線加速僅要 3.8 秒的性能，以及 ABS 強大制動力，Gogoro 與 MAXXIS 攜手研發的 Gogoro 專屬 ABS 性能胎，在雨天濕滑路面時更能有效發揮 ABS 系統的安全制動性，在暢快騎行時，能穩更安全。

同時，根據統計，有 15%~20% 的 Gogoro S2 與 Gogoro S2 Café Racer 車主會加裝配件，目前針對熱愛操駕的熱血車主 Gogoro 共推出八種性能提升與輪胎優惠套組，其中最受車主歡迎為「完美暢行組」、「裸把操控組」、「競速操控組」，讓智慧雙輪的騎乘能有感升級玩家級的駕馭性能，詳細產品資訊請參考官網。

即日起至 3/1 止購買 Gogoro 全車系限定加碼再送「Gogoro 極輕都會風雨衣」及「Gogoro LED 安全帽藍牙耳機」。目前淘汰老舊燃油車並新購 Gogoro S2 ABS 車款以及 S2 Café Racer ABS，不僅擁有中央和各地方政府補助之外，還可申請 ABS 煞車系統 $4,000 元補助，以花蓮縣為例補助後價格最低只要 $78,980 元。符合汰換新購資格者，Gogoro 還加碼再送「5 萬元車對車碰撞損失保險」，透過機車行照即可確認資格。

(中時電子報)