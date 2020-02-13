壯漢衝進反芳苑火化場總幹事住家暴打，現場血跡斑斑。（反芳苑火化場自救會提供／吳建輝彰化傳真）

昨日晚間已經追查其中涉案的３名嫌犯將帶回偵訊，也查扣作案時使用的３支木棍。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

日前發生芳苑反火化場總幹事楊四海，遭多名惡煞持木棍毆打，造成總幹事右小腿骨折，暴力事件發生後，自救會成員人人自危，陷入恐懼，懷疑此事是因反火化場立場鮮明，沒想到今天案情大逆轉，芳苑分局調查發現，楊姓總幹事曾在10晚間持高爾夫球桿攻擊當地一名洪姓村長，該村長友人幫出氣，夥同6人進行報復，後續追查未到案3名犯嫌後，將移送彰化地檢署續辦。

芳苑分局表示，日前調查「芳苑反火化場自救會成員」楊姓總幹事遭多人持木棍毆打案，經過警察局刑警大隊與芳苑分局組成專案小組追查，昨日晚間已經追查其中涉案的３名嫌犯將帶回偵訊，也查扣作案時使用的３支木棍，目前已追緝3人到案，後續追查未到案3名犯嫌後，將移送彰化地檢署續辦。

警方表示，經比對被害人、關係人及到案犯嫌供詞後，初步釐清本案應該是因民眾對於火化場興建立場不同，所引發的嫌隙紛爭，調查發現自救會總幹事楊四海曾在10日晚間，持高爾夫球桿攻擊當地一名洪姓村長，該村長友人聽聞後，於12日夥同６名惡煞進行報復。

警方強調，嚴正譴責暴力行為，呼籲民眾公共議題應該理性的討論溝通。另針對自救會重要幹部及重要處所，芳苑分局已規劃勤務加強巡邏，維護安全。

(中時 )