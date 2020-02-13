高雄市陳姓男子去年多次在大同醫院對女護理師襲臀，在法庭上還硬凹「又不是由下往上摸」。一審法官怒斥陳男「不知反省」判10月，二審高雄高分院卻認定他偷摸沒有暴力行為、減刑改判6月且得易科罰金。但陳男法庭上自陳是低收入戶，必須繳得出18萬元才能免於刑責。

陳男為大同醫院就診常客，過去就有上下班盯哨、偷摸女護理師的紀錄，也曾遭到護理長警告，但並未因此收斂。2019年1月23日，陳男前往醫院內科候診，從一名正在衛教的護理師後方貼近、用右手緊貼其臀部滑過。護理師驚嚇之餘，立刻通報護理長並報警處理。

陳男當場辯稱「側面滑過不算摸，由下往上才算摸」、「我如果有這樣摸，隨便你們好不好」，氣得護理師堅持提告、避免再有其他受害者。陳男聽聞被告，竟企圖打聽受害護理師班表，還多次到護理師休息室及女廁外堵人，造成院方人心惶惶。

法庭上受害護理師強調，明顯感受到陳男手臂貼著自己的臀部滑動，感覺是很真實，不需要刻意去誣賴他。事後也害怕到上下班需要同事、家人、甚至保全陪同，也不敢在門診外掛出自己的名牌。

陳男不斷狡辯也惹怒女法官，怒斥他不知反省，勘驗監視器畫面後認定陳男行為是預謀，依妨害醫療業務執行罪判其10月，二審法官卻認定陳男騷擾行為無暴力，改依性騷擾防治法輕判其6月，得易科罰金18萬元。

(中時 )