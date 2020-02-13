因為新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續在台延燒，疾管署為了即時向民眾更新最新資訊，特別推出LINE聊天機器人「疾管家」，不僅能和民眾作互動，更能及時提供疫情指南。不過，行政院副院長陳其邁卻透露，「疾管家」真有其人，外表更酷似一位男星。

陳其邁昨（13）日在個人IG上貼出新PO文，表示到疾管署開會，突然有一位「捲髮帥哥」要求和他拍照，陳其邁細看，指出「他的LINE正夯！原來『疾管家』是真有其人，不是cosplay。」

「疾管家」本尊現身了！陳其邁指出，其實LINE上疾管家的大頭貼設計，就是按照疾管署同仁形象去畫的。（摘自陳其邁IG）

「疾管家」本尊現身了！陳其邁指出，其實LINE上疾管家的大頭貼設計，就是按照疾管署同仁形象去畫的，但是有「戴假髮」。比較真人版和LINE版本疾管家，2者都戴著眼鏡、頂著捲髮，但本尊實際上卻很年輕。

網友看到疾管家本人，興奮表示「哇，笑得好靦腆！」、「是疾管家大哥！」許多人都驚訝，原來本尊那麼年輕，更有人說他外型長得有像男星「盧廣仲」。

(中時電子報)