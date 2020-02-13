東京計程車司機確診感染 日境內感染第17例 17:012020/02/13 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新型冠狀病毒。(達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東京都的男性計程車司機被確診感染新冠狀病毒。包括登上鑽石公主號郵輪檢疫時被感染的檢疫官在內，這是日本境內感染新冠肺炎的第17例。 這位司機表示，有個似中國人的男性搭乘過他的車。厚生勞動省已緊急調查感染途徑。 日本已確診感染新冠病毒的病例有，鑽石公主號郵輪218人、檢疫官1人、包機12人，以及巴士司機、導遊、其他觀光客等16人，總計247人。 (中時電子報) #計程車司機 #確診感染 #境內感染 #新冠肺炎 #檢疫 #新型冠狀病毒 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新冠肺炎確診數激增 關鍵揭曉 13:002020/02/13 國際 鑽石公主號確診激增 老謝：日本恐擔心這件事 15:032020/02/13 財經 小黃司機怨一罩難求 基隆監理站：數量一定夠 16:352020/02/13 生活 國際熱門新聞 慘淪疫區！全球4國限制日本人入境 - 國際 否認遭陸施壓才讚揚 譚德塞回關鍵五字 - 國際 陸新冠肺炎確診數激增 關鍵揭曉 - 國際 菲有望解禁？杜特蒂將親審對台旅行禁令 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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