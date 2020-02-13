東京都的男性計程車司機被確診感染新冠狀病毒。包括登上鑽石公主號郵輪檢疫時被感染的檢疫官在內，這是日本境內感染新冠肺炎的第17例。

這位司機表示，有個似中國人的男性搭乘過他的車。厚生勞動省已緊急調查感染途徑。

日本已確診感染新冠病毒的病例有，鑽石公主號郵輪218人、檢疫官1人、包機12人，以及巴士司機、導遊、其他觀光客等16人，總計247人。

(中時電子報)