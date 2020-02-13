台股13日在新冠肺炎確診重新定義、國內主計處下修GDP成長率下，觀望氣氛升溫，加權指數開高走低，隨漲點至尾盤收斂至20點以內、收在11,791點，然專家指出，相較美股創新高、陸股已收復失土，台股顯然超跌，反彈之路還沒走完，外資近日開始回補、官股券商也小買，反彈趨勢未變，本周周線可望再收紅。

外資13日在集中市場買超力道縮減、僅小買19.7億元，不過，在期貨市場卻回補、淨多單加碼2,424口，未平倉口數回升至41,598口，跨入多空分水嶺4萬口之上，出現偏多跡象，而官股券商也小買7.1億元。

統一投顧董事長黎方國強調，相較美股持續創高、陸股也已收復開紅盤時重挫的失土，台股至今表現相對較弱，「仍明顯超跌、價值嚴重被低估」，且事實上因紅色供應鏈在疫情中成受災戶，身為競爭者的台廠反而將因此受惠。

然而，台股面對利空「國際化程度也高」，一旦國際情勢出現風吹草動、易過度反映，由先前北韓試射飛彈、歐債危機，或美國攻打伊朗時的台股表現，均同理可證。黎方國認為，在情勢最不穩的上周，台股周線都能收紅，推測本周周線仍將收紅。

元富投顧總經理鄭文賢則表示，這一波台股反彈幅度為跌幅的0.65％，可稱得上是強勢反彈，然而，由於市場對中國控制疫情的能力出現疑慮，加上企業界對大陸地區復工情況有虞，且即使對第一季影響有限，但開始擔憂第二季可能出現訂單下修，雖然整體情況仍不明、須待3月才能較清晰，然由於主計處已先下修GDP成長率，首季下修至1.8％、第二季則從2.85％下修至2.5％，牽動市場情緒。

鄭文賢預期，指數到2月底前將區間震盪200～300點間，不過，相較弱勢反彈格局易破底，目前指數在強勢反彈格局下，不容易再出現前低11,138點，惟須待市場信心再大舉回溫。

(工商 )