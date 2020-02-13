環保署環評委員今(13)日召開「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫環境影響評估專案小組初審會議 」，由於開發單位在噪音防範及土方暫置措施尚未提出具體方案，經環評委員決議5月31日前補正送專案小組再審。

「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫 」，由行政院於2009年3月13日核定「振興經濟擴大公共建設投資計畫」而實行，電氣化工程已於2015年竣工，雙線化工程於2018年7月10日竣工，該工程預估耗費新台幣254.29億元，範圍始於花蓮車站，止於知本車站，計畫將現有單軌路線約107.8公里進行雙軌化，該工程全長162.5公里，扣除已完成(含施工中) 雙軌化工程 約49.85公里，本計畫路線長約112.65公里。

開發單位交通部鐵道局表示，花東線仍有69％為單線區間，為增加台鐵花東鐵路日漸增加的運輸量、節能減碳與地方發展，鐵路雙軌電氣化可縮短列車交會等待時間90分鐘、通勤時間減少50分鐘、通勤班次增加16班、花東地區間運量每日提升1.7萬人次。

環評委員關注，鐵路雙軌化是項需土工程，土石方暫置相關的環境保護措施應具體量化來管理，例如堆置地點、灑水面積、頻率、防塵布覆蓋面積比率應達85％以上等，而單軌變雙軌衍伸的環境污染要仔細估算，未來營運後通勤列車班次將大幅增加，營運階段若沿線噪音超過標準則應建置隔音牆，這部份希望開發單位補足。

經環評委員決議，開發單位須於5月31日前補正資料送專案小組，擇日再審。

(中時 )