新冠肺炎延燒 鄭文燦視察醫院 17:032020/02/13 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦(中)13日前往聖保祿醫院，視察醫院防疫措施。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續，桃園市長鄭文燦13日前往聖保祿醫院，視察醫院防疫措施，鄭也查看醫院口罩發放窗口。鄭文燦強調，市府收到中央調撥口罩，就會發給第一線醫護人員，如有任何防疫物資需求，市府會盡量爭取補助。 衛生局長王文彥說，依照中央流行疫情指揮中心建議，就醫民眾及陪病家屬出入醫療院所，需佩戴口罩，另外有特殊醫療需求民眾，也會由醫療院所提供，民眾也可撥打1822或者1999詢問。 (中時 ) #醫院 #肺炎 #醫療 #民眾 #口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒！兩岸航線擴大禁飛 七成航班遭取消 14:302020/02/10 兩岸 最新民調！支持口罩禁出口 反對人數嚇死人 08:122020/02/12 政治 民進黨紀念飛行夾克今開賣 所得捐指定肺炎防疫 09:262020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 防疫視同作戰 海巡署新造35噸艇抵馬祖增援 16:212020/02/12 社會 陸專家：疫情下降轉折已現 小心反升拐點 04:102020/02/13 國際大事 《人民日報》鐘聲：乘人之危的「看客」做派當休矣 09:312020/02/13 兩岸 認真在家窩14天領「解除隔離書」 才開心5天…她被確診新冠肺炎 12:182020/02/13 兩岸 韓國瑜3步驟 教你正確泡製消毒漂白水 13:582020/02/13 政治 肺炎疫情假訊息以訛傳訛 警全面追查 14:462020/02/13 社會 生活熱門新聞 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 下一站不幸福！環狀線新莊幸福路口交通惹民怨「等3個號誌都過不了」、「捷運陸橋晃到腿軟」 - 生活 超市驚見還有口罩 行家勸：別買 - 生活 社區感染終會來！名醫揭：最怕這4件事 - 生活 陸配子女來台鬧內訌？陳時中證實：和陸委會看法不同 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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