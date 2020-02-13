新冠肺炎疫情持續，桃園市長鄭文燦13日前往聖保祿醫院，視察醫院防疫措施，鄭也查看醫院口罩發放窗口。鄭文燦強調，市府收到中央調撥口罩，就會發給第一線醫護人員，如有任何防疫物資需求，市府會盡量爭取補助。

衛生局長王文彥說，依照中央流行疫情指揮中心建議，就醫民眾及陪病家屬出入醫療院所，需佩戴口罩，另外有特殊醫療需求民眾，也會由醫療院所提供，民眾也可撥打1822或者1999詢問。

(中時 )