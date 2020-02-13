針對陸橋晃動問題，新北捷運局回應，陸橋採用可跨距較長、但勁度較軟的鋼結構，使民眾行走時有振動感受，但整體不影響安全（戴上容攝）

捷運環狀線通車後，新北市府調整新莊幸福、思源路口交通號誌，卻造成交通大打結引發民怨，民眾抱怨連等3個號誌都過不了，行人也說30秒要穿越40公尺思源路超危險，新北市府回應，月初已調整秒數但效果有限，本月21日前將進行會勘，研議最新方案。

新北市交通局調整號誌，使幸福路往東綠燈僅剩25秒、思源路延長至120秒，造成路口交通大打結，秒數月初微調後問題仍未解決，幸福思源路口尖峰時段車流回堵數十公尺，駕駛、騎士們動彈不得引發民怨。

駕駛抱怨，幸福路有許多公車臨停上下車，好不容易等到綠燈，等行人走過、右轉車輛，馬上又紅燈了，連等3個號誌都過不了；行人也表示30秒時間從幸福路口到幸福東路，要走7個車道、40公尺距離，對年長者來說根本是大挑戰，想走新建設的行人陸橋，陸橋卻不明原因搖晃明顯，民眾直呼「真的是走到腿軟」，不知如何是好。

新北市交通局交通管制工程科長陳建成回應，本月初經民眾反應後已微調號誌秒數，然而效果有限，現正研議「減少干擾幸福東路左轉對直行車」方案，預計21日前會勘改善。

針對陸橋晃動問題，新北捷運局回應，陸橋採用可跨距較長、但勁度較軟的鋼結構，使民眾行走時有振動感受，但整體不影響安全，陸橋後續由新莊區公所巡檢維護。

(中時 )