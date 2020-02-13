新北市消防局今（13）日發布人事調動，原任外勤第四救災救護大隊長蕭力愷，調升民力運用科長，接下調訓整合義消，發揮救災潛能的重責。消防局指出，為能提升新北市消防能量，除針對車輛、器材裝備硬體面提升外，今年更以「軟實力」著手，規劃一系列主管人員輪調、異動或陞遷，強化職務歷練及經驗傳承且培養優秀人才。

消防局表示，人事異動均考量人員之專業素養、個人特質及職涯發展，本次發布主管5人職務異動如下：民力運用科莊渝淵科長調任火災調查科科長、第四救災救護大隊大隊長蕭力愷調任民力運用科長、緊急救護科高宗祺科長調任第四救災救護大隊大隊長、車輛保養中心林士閔主任調任緊急救護科科長、減災規劃科鄭有倫秘書陞任車輛保養中心主任。

本次人事異動希望能夠藉此累積同仁內、外勤實務經驗，培育多面向專業職能，以活化組織能量，提升救災救護效率與效能，守護市民生命財產安全，建構新北市安居、安全、安心之三安城市。

新北消防局原民力運用科長莊渝淵調任火災調查科科長。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)